Самолет переехал ногу работнику аэропорта в Лондоне - ВИДЕО

Самолет авиакомпании "Россия" переехал ногу работнику лондонского аэропорта Гатвик, сообщила британская газета Evening Standard.

Инцидент произошел в среду вечером, когда самолет должен был вылететь из Лондона в Санкт-Петербург. Во время буксировки произошел наезд на сотрудника аэропорта. Это заметили члены экипажа и пассажиры.Пострадавший получил серьезные травмы, для его эвакуации в больницу пришлось вызвать вертолет. Лайнер также получил повреждения во время спасательной операции, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В итоге вылет был задержан, пассажирам пришлось более 15 часов дожидаться резервного самолета, который доставил их в Северную столицу уже в четверг.

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