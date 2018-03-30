В Чили рухнул тренировочный самолет, есть погибшие
30 марта 2018 10:35 124
Два человека погибли в результате крушения учебного самолета на базе ВВС Чили, расположенной в коммуне Эль-Боске, входящей в состав провинции Сантьяго, сообщили военно-воздушные силы страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в четверг.
"Во время учебного полета на военно-воздушной базе Эль-Боске... учебный самолет T-35 Pillan, находящийся в распоряжении авиационной школы ВВС, упал на землю, что привело к гибели экипажа", - говорится в заявлении, опубликованном в микроблоге Twitter ВВС Чили. Причины случившегося выясняются.
Как отмечается в заявлении, оба погибших являлись инструкторами.
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