Потерявший семью в ТЦ в Кемерове рассказал о мужчине, решившем заложить все щели - ВИДЕО
30 марта 2018 10:45 965
Игорь Востриков, потерявший семью во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, рассказал подробности трагедии. Свое видеообращение он разместил в соцсети "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По его словам, изучая данные с камер наблюдения, он понял, что двери в один из кинозалов были заперты уже в ходе пожара.
Востриков полагает, что на момент начала пожара двери были открыты и люди выбегали из зала. Но неизвестный мужчина не только решил запереть двери, но и заложил все щели.
"Пока они добрались до выхода, в коридоре уже был густейший дым, абсолютно непроглядный", - отметил Востриков.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
29 Мар. 21:06 29 257
-
29 Мар. 12:04 8 228
-
29 Мар. 15:18 6 430
-
29 Мар. 12:10 4 791
-
29 Мар. 20:22 4 623