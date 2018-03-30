Потерявший семью в ТЦ в Кемерове рассказал о мужчине, решившем заложить все щели - ВИДЕО

Игорь Востриков, потерявший семью во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, рассказал подробности трагедии. Свое видеообращение он разместил в соцсети "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По его словам, изучая данные с камер наблюдения, он понял, что двери в один из кинозалов были заперты уже в ходе пожара.

Востриков полагает, что на момент начала пожара двери были открыты и люди выбегали из зала. Но неизвестный мужчина не только решил запереть двери, но и заложил все щели.

"Пока они добрались до выхода, в коридоре уже был густейший дым, абсолютно непроглядный", - отметил Востриков.

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