В Таиланде девушка умерла, пытаясь избавиться от "порчи"

Восемнадцатилетняя девушка погибла во время магического ритуала очищения от порчи, проведенного неизвестными в буддийской монашеской одежде в одной из деревень в провинции Чайяпхум на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщает интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ходе ритуала "монахи", священный статус которых проверяют местные власти и монашеская община, заставили девушку выпить две большие пиалы "освященной воды", после чего девушке сначала стало плохо, а затем она потеряла сознание. Пострадавшая скончалась в больнице, не приходя в сознание, несколько часов спустя, сообщает газета.

Как выяснило следствие, трое "монахов" поселились несколько недель назад в заброшенном монастыре, находящемся неподалеку от деревни, в которой жила девушка. Неделю назад один из монахов убедил родителей девушки, что на нее наведена порча и что ей необходима церемония очищения с помощью освященной воды, которую трое "монахов" производили в монастыре.

"Монахи" предлагали жителям деревни "освященную воду" как средство продления жизни. На табличке, прикрепленной к стене беседки в монастыре, в которой стоял сосуд с водой, была надпись: "Один стакан продлевает жизнь на один год". "Монахи" не продавали жидкость напрямую, но, по монастырской традиции, в беседке находился ящик для сбора подаяния на нужды храма, куда жители деревни опускали деньги в благодарность за "лекарство" и для улучшения собственной кармы.

Следствие по делу о смерти девушки, которое началось с большим опозданием из-за поздней подачи заявления ее родителями, затруднено тем, что после инцидента "монахи" сбежали из заброшенного монастыря, уничтожив все следы "освященной воды" и ее производства, а тело девушки, скончавшейся 25 марта, в среду было кремировано. "Монахи" поддерживали контакт с родителями умершей вплоть до дня кремации, заверяя их, что "примут на себя ответственность" за смерть их дочери, однако на следующий день после кремации исчезли из деревни и из монастыря. Только после этого родители погибшей обратились в полицию, сообщает "Кхом Чат

Полиция ведет розыск "монахов", настоящих имен которых пока никто не знает. Монашеских имен троих производителей "освященной воды" не оказалось в реестре посвященных в монашеский сан, который ведет отдел по делам религии и образования провинциальной администрации. Это пока не является доказательством того, что "монахи" были самозванцами, так как каждый день в Таиланде происходят тысячи посвящений в монашеский сан, и администрация не успевает обрабатывать всю информацию, поступающую из монастырей. Кроме того, они могли пройти обряд посвящения в любой из 77 провинций Таиланда, поэтому полиции придется проверить весь общенациональный реестр, пишет издание. Тем не менее, у полиции, сотрудников провинциальной администрации и лидеров монашеской общины провинции Чайяпхум есть серьезные сомнения, что трое "борцов с порчей" действительно были монахами, говорится в сообщении.

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