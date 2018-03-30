Создана программа для слежки за пользователями WhatsApp - ВИДЕО
В магазине App Store появилось приложение Chatwatch, которое позволяет любому владельцу iPhone следить за пользователями WhatsApp. Об этом сообщает Lifehacker.
"Используйте Chatwatch для мониторинга активности ваших друзей, родственников и подчиненных", - говорится в описании приложения, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
По словам разработчиков, установившие программу люди смогут посмотреть, когда их собеседник последний раз заходил в приложение, даже если тот отключил функцию отображения статуса. Кроме того, приложение покажет, в какое время пользователь обычно ложится спать и просыпается.
Также Chatwatch позволяет узнать, общались ли между собой выбранные люди из списка контактов. Для этого приложение комбинирует личные данные нескольких пользователей.
При помощи программы разработчики планируют привлечь внимание к тому, как материнская компания Facebook обрабатывает личные данные посетителей социальных сетей и мессенджеров.
Приложение обойдется в 1,99 доллара. За эти деньги пользователи получают возможность следить за двумя определенными контактами в течение недели.
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