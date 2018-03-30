Гуманитарные коридоры в Восточной Гуте продолжают спасать мирных сирийцев - ВИДЕО
30 марта 2018 12:40 95
По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, всего с начала действия "гуманитарных пауз" опасный регион смогли покинуть более 143 тысяч человек, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
По гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин в течении минувших суток район покинули 1 049 мирных жителей.
Кроме того, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии проводит переговоры о выводе боевиков, готовых сложить оружие, и членов их семей из города Дума.
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