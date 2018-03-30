Известный музыкант влетел в ограду платной дороги на грузовике и сгорел заживо - ВИДЕО
30 марта 2018 13:16 1 334
Американский музыкант Калеб Скофилд скончался в Бедфорде, штат Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает New England Cable News.
Басист метал-групп Old Man Gloom, Cave In и Zozobra погиб в результате аварии на платной дороге. Он ехал на пикапе и врезался в ограждение, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Скофилд умер после возгорания машины от многочисленных ожогов, травм, полученных из-за столкновения, и удушья дымом. Ему было 39 лет.
Коллеги по коллективу Cave In выразили соболезнования родным погибшего. "Он был единственным в своем роде. Наш лучший друг и необъятный мир нашего вдохновения", - отметили музыканты.
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