США высылают из страны торгового представителя России

Торговый представитель России в США Александр Стадник обнаружил свое имя в списке российских дипломатов, объявленных Вашингтоном персонами нон грата. Об этом он сообщил агентству РИА Новости, передает Day.Az.

По его словам, "после блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства России в США решение о включении меня в список высылаемых дипломатов не стало большим сюрпризом". "Это крайне провокационный шаг американской стороны в направлении дальнейшей деградации отношений между нашими странами", - добавил торгпред.

26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию и первым сократил в стране российскую дипмиссию, после он попросил об этом другие государства Европы. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.

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