Красота в хиджабе, мусульманка приняла участие в конкурсе красоты

Дочь таксиста станет первой девушкой в хиджабе, которая будет участвовать в конкурсе красоты Miss England.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иностранную прессу, 20-летняя девушка по имени Мария Махмуд, благодаря своей красоте сумела дойти до полуфинала. Если она сумеет одержать победу, то получит шанс участвовать в конкурсе "Мисс Мира".

По словам Марии, проживающей в городе Бирмингем, ее семья и друзья поддерживают принятое ею решение принять участие в конкурсе.

Если Мария сумеет одержать победу, то это событие произойдет впервые в истории Англии.

Выпускница факультета психология Мария также упомянула тот факт, что мусульмане осудили ее за данное решение.

"По поводу мусульман сформировалось ошибочное мнение. Мусульмане ассоциируются с терроризмом. Данное представление не имеет под собой какого-либо основания. Моя цель заключается в том, чтобы развеять подобное предвзятое и ошибочное представление о мусульманах" - говорит Мария.

Также отметим, что в 2005-ом году девушка по имени Хаммаса Кохистани стала первой мусульманкой - обладательницей короны "Miss England".