Тело Мавроди оказалось никому не нужно

30 марта 2018 14:10

За телом основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди до сих пор никто не обращался в морг. Об этом пишет "Комсомольская правда", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание уточняет, что тело может храниться в морге в течение семи дней. Если за этот срок никто не пожелает забрать его, Мавроди будет похоронен за государственный счет.

Ранее стало известно, что младший брат Мавроди Вячеслав запретилхоронить своего родственника рядом с родителями.

62-летний Мавроди скончался 26 марта в Москве после госпитализации с жалобой на боли в области сердца. Источник в медицинских кругах рассказал радиостанции "Говорит Москва", что основатель МММ страдал несколькими хроническими заболеваниями, в частности язвой и атеросклерозом, также у него имелись признаки запоя.

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