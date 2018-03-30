В Казахстане подрыв льда на Иртыше вынес стекла в квартирах домов - ВИДЕО
30 марта 2018 14:25 95
Десятки квартир в казахстанском Семее лишились стекол в результате работы спасателей, взорвавших лед на реке Иртыш передает Day.Az со ссылкой на faktru.com.
Жильцы одного из домов чуть не лишились зрения, снимая видео с подрывом.
В организации, которая занималась взрывом льда, заявили, что "делали все в соответствии со всеми правилами".
Власти пока не удосужились встретиться с пострадавшими из десятка квартир, которым, по всей видимости, придется восстанавливать последствия взрыв за свой счет.
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