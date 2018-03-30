В Кемерове задержали гендиректора компании-собственника здания ТЦ "Зимняя вишня" - ВИДЕО

В Кемерове задержали генерального директора компании-собственника сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Юлию Богданову. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета, передает Day.Az со ссылкой на novayagazeta.ru.

"В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова, при этом всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности", - говорится в сообщении СК.

Следователи провели обыск в квартире Богдановой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

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