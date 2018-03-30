Сильный пожар произошел в жилом доме в Кемерове - ВИДЕО
30 марта 2018 17:08 295
Сильный пожар произошел в жилом доме в Кемерове, сообщают очевидцы. В Сети появилось видео с места инцидента, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По предварительным данным, инцидент произошел в доме, расположенном на улице Кирова.
На кадрах видно, что из окон здания валит густой дым, а на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
О пострадавших информации не поступало, также предстоит установить причины и обстоятельства возгорания.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
16:52 289
Россия высылает послов ряда стран
14:51 711
В сирийской Ракке вспыхнуло восстание
14:46 680