Сильный пожар произошел в жилом доме в Кемерове - ВИДЕО

30 марта 2018 17:08

Сильный пожар произошел в жилом доме в Кемерове, сообщают очевидцы. В Сети появилось видео с места инцидента, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По предварительным данным, инцидент произошел в доме, расположенном на улице Кирова.

На кадрах видно, что из окон здания валит густой дым, а на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

О пострадавших информации не поступало, также предстоит установить причины и обстоятельства возгорания.

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Сильный пожар произошел в жилом доме в Кемерове

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