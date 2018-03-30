Турция покажет туристам затонувшие суда

Турция планирует заработать 200 миллионов долларов на туристическом проекте, посвящённом дайвингу, сообщает АТОР.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, основным местом реализации проекта планируют сделать остров Яссыада, один из Принцевых островов в Мраморном море.

По неофициальным данным недалеко от острова затонуло около 25 кораблей, в том числе древние суда, датируемые IV- XVI веками, а также хорватское судно в 1993 году. С 1979 года остров признают охранной зоной и посещать его можно только при наличии специального разрешения.

Министерство культуры и туризма страны приняло решение о создании здесь музея подводной культуры, своеобразного "Эфеса под водой". Предполагается открыть для посещения останки 3-4 исследованных кораблей, затонувших в II, IV и XVI веках. Защиту объектов будут круглосуточно обеспечивать системы контроля и видеонаблюдения.

Заявляется, что судьба проекта на официальном уровне будет решена в течение ближайших месяцев, и в случае положительного сценария реализация займет не больше полугода.

Ожидается, что в течение первых двух лет подводный музей посетят более 400 тысяч туристов, а ежегодный доход от проекта составит 200 миллионов долларов.

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