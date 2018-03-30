Муж и жена вместе совершили самоубийство - в Британии - ФОТО

В Британии супружеская пара - 34-летний Кристофер Линли и 27-летняя Мелисса Вуд - покончили жизнь самоубийством.

Как сообщает Milli.Аz со ссылкой на Daily Mail, трагедия произошла на территории железнодорожного вокзала города Донкастер Южного графства Йоркшир (Англия).

Согласной информации, представленной полицией, после того как супруги купили билет на поезд, они направились в сторону перрона и спустя некоторое время совершили самоубийство, бросившись под поезд.