Упавший с крыши кирпич убил жительницу Лондона - ФОТО
30 марта 2018 20:15 124
С жительницей Лондона произошел трагический случай. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Аz, 29-летней Кайле Бур, проходящей по улице мимо крана, на голову упал кирпич.
Женщина была доставлена в больницу очевидцами происшествия. Однако из-за тяжелых травм спасти ее не удалось.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Известно, что непосредственно перед происшествием Кайла отвела своего ребенка в школу и возвращалась на работу. Кирпичи свалились на нее с крана.