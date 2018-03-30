Упавший с крыши кирпич убил жительницу Лондона - ФОТО

30 марта 2018 20:15

С жительницей Лондона произошел трагический случай. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Аz, 29-летней Кайле Бур, проходящей по улице мимо крана, на голову упал кирпич.

Женщина была доставлена в больницу очевидцами происшествия. Однако из-за тяжелых травм спасти ее не удалось.

Известно, что непосредственно перед происшествием Кайла отвела своего ребенка в школу и возвращалась на работу. Кирпичи свалились на нее с крана.

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