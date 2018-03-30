В Дагестане ревнивец забил девушку камнем

Сотрудники полиции задержали мужчину, который забил девушку камнем в Дагестане.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель регионального МВД. По данным источника, причиной убийства стала ревность.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как девушка лежит на трассе, а молодой мужчина берет большой камень и разбивает его о голову девушки. Мимо проезжает такси, которое не реагирует на происходящее.

"Парень задержан, дело передано в следственный комитет", - рассказал представитель МВД.

По данным источника в правоохранительных органах республики, убитая девушка не являлась женой подозреваемого, а была его невестой.

"Мужчина совершил убийство, так как заподозрил ее в измене", - отметил источник.