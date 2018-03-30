Американский боксер заявил о желании убить человека во время поединка

30 марта 2018 22:31

Американский боксер Деонтей Уайлдер выразил желание убить своего соперника на ринге во время поединка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Советский спорт".

"Хочу, чтобы в моем послужном списке был покойник. Я этого хочу. По-настоящему. Деонтей будет чувствовать себя плохо, но мы все подписались на это", - цитирует Уайлдера TMZ.

4 марта Уайлдер техническим нокаутом победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе (свыше 91 кг).

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