Американский боксер заявил о желании убить человека во время поединка

Американский боксер Деонтей Уайлдер выразил желание убить своего соперника на ринге во время поединка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Советский спорт".

"Хочу, чтобы в моем послужном списке был покойник. Я этого хочу. По-настоящему. Деонтей будет чувствовать себя плохо, но мы все подписались на это", - цитирует Уайлдера TMZ.

4 марта Уайлдер техническим нокаутом победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе (свыше 91 кг).