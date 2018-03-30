Лавров и Чавушоглу обсудили с двусторонние отношения

30 марта 2018 22:45

Главы МИД РФ Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу обсудили в пятницу по телефону двусторонние отношения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

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