Лавров и Чавушоглу обсудили с двусторонние отношения

Главы МИД РФ Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу обсудили в пятницу по телефону двусторонние отношения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.