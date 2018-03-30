Матч за звание чемпиона мира по шахматам хотят перенести в США

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной может быть перенесен из Лондона (Великобритания) в Сент-Луис (США).

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает The Guardian.

Возможный перенос матча обсуждается в связи с тем, что Каруана представляет США, матч может пройти в Сент-Луисе, а призовой фонд турнира значительно повышен. Сент-Луис считается центром шахмат в США, здесь проходит престижный международный турнир, который спонсирует миллиардер Рекс Синкфилд.

Напомним, что на днях в Берлине завершился претендентский шахматный турнир. Его победителем стал Фабиано Каруана, который теперь сыграет в матче за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном.

Проведение чемпионского поединка запланировано с 9 по 28 ноября 2018 года в Лондоне. Призовой фонд матча составит 1 миллион евро.