Россия обеспокоена угрозами Лондона

Посольство РФ в Лондоне глубоко обеспокоено отсутствием объяснения со стороны МИД Великобритании по поводу звучавших со стороны некоторых парламентариев угроз задействовать "наступательный киберпотенциал" против России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Еще 13 марта посольство направило в Форин-офис ноту с просьбой пояснить официальную позицию по этому вопросу с учетом серьезности прозвучавших угроз, по сути к открытию боевых действий против России в киберпространстве. К сожалению, до сих пор ответ нами не получен. Это приводит к заключению о неспособности правительства Великобритании дезавуировать агрессивные призывы. О причинах мы судить не беремся, но в любом случае эта ситуация вызывает глубокую обеспокоенность", - сказал РИА Новости представитель посольства.

Ранее газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском кабинете министров сообщила, что правительство Великобритании может рассмотреть возможность проведения секретной кибератаки против России в качестве ответной меры на инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в Солсбери.

На заседаниях Палаты общин британского парламента 12 и 14 марта по инциденту в Солсбери некоторые парламентарии призвали правительство задействовать в отношении России "наступательный киберпотенциал".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.