Туристам ограничат посещение дворца Тадж-Махал в Индии

В Индии с 1 апреля ограничат посещение гробницы Тадж-Махал тремя часами, чтобы избежать давки.

Зачастую число туристов, посещающих достопримечательность, достигает 50 тысяч человек в сутки, и они там находятся на протяжении всего дня, несмотря на то, что это создает давку. Поэтому с 1 апреля билеты на посещение Тадж-Махала будут иметь лимит по времени - не более трех часов пребывания.

Тадж-Махал - гробница, построенная в 17 веке императором Шах-Джаханом для своей любимой жены. Ежедневно ее посещают от 10 до 15 тысяч туристов, но в выходные дни их число намного больше.

Напомним, Тадж-Махал обзавелся бесплатным Wi-Fi для туристов.

А в минувшем году министр туризма индийского штата Уттар-Прадеш Рита Баугуна Джоши представила обновленную версию брошюры Utter Pradesh Tourism - Unlimited Possibilities ("Туризм в Уттар-Прадеш - неограниченные возможности"). Из списка рекомендованных к посещению туристами достопримечательностей оказался исключен мавзолей Тадж-Махал.