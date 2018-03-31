В Мексике обнаружили несколько тайных массовых захоронений

31 марта 2018 00:09

Власти мексиканского штата Сакатекас сообщили в пятницу об обнаружении нескольких тайных захоронений с человеческими останками, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным прокуратуры Сакатекаса, всего найдены восемь могил, из которых извлечены останки 13 человек, в том числе нескольких женщин, сообщает портал Excelsior. Специалисты оценили возраст убитых и тайно захороненных людей от 15 до 60 лет. Состояние тел такое, что провести процедуру идентификации без специальных исследований сложно.

Подобные страшные находки нередки в Мексике, ранее тайные захоронения власти обнаруживали в штатах Герреро, Веракрус, Морелос. Обычно так преступники прячут тела убитых в войнах наркомафии людей.

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