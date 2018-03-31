Лондонский аэропорт эвакуировали из-за пожара
31 марта 2018 00:11 152
В пятницу, 30 марта, в лондонском аэропорту Станстед произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщила администрация воздушной гавани в соцсети Twitter.
"Из-за пожара на стоянке маршрутных автобусов, площадка перед терминалом и окружающая территория, в том числе часть здания терминала, эвакуируются в связи с задымлением. Мы в срочном порядке начали расследование и скоро сообщим подробности", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, сгорел автобус, который привозил в аэропорт пассажиров.
О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Была проведена эвакуация.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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