Лондонский аэропорт эвакуировали из-за пожара

В пятницу, 30 марта, в лондонском аэропорту Станстед произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщила администрация воздушной гавани в соцсети Twitter.

"Из-за пожара на стоянке маршрутных автобусов, площадка перед терминалом и окружающая территория, в том числе часть здания терминала, эвакуируются в связи с задымлением. Мы в срочном порядке начали расследование и скоро сообщим подробности", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, сгорел автобус, который привозил в аэропорт пассажиров.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Была проведена эвакуация.