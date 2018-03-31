Генсек ООН призвал расследовать события в Газе
31 марта 2018 07:05 185
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал расследовать события в палестинском секторе Газа, в том числе гибель людей при столкновениях, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен столкновениями в секторе Газа между палестинцами, участвовавшими в Великом марше возвращения, и силами безопасности Израиля, что привело к гибели по меньшей мере 15 человек и большому числу раненых", - заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
"Генеральный секретарь призывает к независимому и открытому расследованию этих инцидентов", - добавил он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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