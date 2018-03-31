Торгпредство России в Лондоне могут закрыть
Британское правительство рассмотрит вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне в связи с "делом Скрипалей".
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Собеседники издания заявили, что торгпредство - "логово шпионов", а его ликвидация "это то, что мы рассмотрим".
США, несколько стран ЕС, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Кроме того, США закрыли российское генконсульство в Сиэтле. Россия приняла зеркальные меры.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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