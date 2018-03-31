Немцы массово избавляются от авто на дизеле

Немецкие автосалоны, продающие поддержанные авто, переполнены дизельными автомобилями. По оценкам издания Вild, сейчас в Германии владельцы хотят избавиться примерно от 300 тыс. б/у дизельных автомобилей стандартов "Евро-1" - "Евро 5", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В связи с увеличенным предложением, еще с декабря 2017 дизеля резко обвалились в цене - в среднем на 1759 евро. На некоторые модели автомобилей падение стоимости достигло 3500 евро.

Немцы продают дизельные машины в связи с запретами на использование таких авто во многих немецких городах. Напомним, ранее Федеральный административный суд Германии признал правомерными запреты местных властей на допуск дизельных автомобилей на территорию крупных городов. Такие запреты могут вводиться для борьбы с загрязнением воздуха.

При этом, стоимость автомобилей стандарта "Евро-6", на которые запрет в Германии не распространяется, осталась неизменной.

Вслед за немецким судом шведское правительство разрешило муниципалитетам принимать решения о запрете для въезда дизельных авто в центр города. "Смягченные" правила вступят в силу в Швеции меньше чем через два года, более жесткие - к 2022 году

Кроме того, из-за дизельгейта в ЕС ужесточили экологические тесты для автомобилей.