Шварценеггер пошутил при пробуждении после операции

31 марта 2018 07:38

Актер Арнольд Шварценеггер, перенесший операцию на открытом сердце, пошутил при пробуждении от наркоза. Об этом рассказал его агент Дэниэл Кетчелл.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Washington Post.

При пробуждении Шварценеггер, по словам агента, сказал: "Я вернулся" (I'm back), намекая на знаменитую фразу одного из его персонажей - Терминатора.

"Соответственно, он в хорошем настроении", - отметил Кетчелл.

Ранее сообщалось, что актер перенес операцию на сердце.

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