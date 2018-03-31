США дали Илону Маску добро на космический интернет

Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX получила разрешение от властей США на запуск целой сети спутников, которые смогут обеспечить высокоскоростной интернет по всей Земле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает The Washington Post.

Глава SpaceX намерен запустить на низкую земную орбиту 12 тысяч маленьких спутников, через которые к интернету получат доступ даже самые отдаленные и только развивающиеся части нашей планеты. Впрочем, как отмечает издание, выгода от такого проекта есть и для более развитых и технологически оснащенных регионов, где традиционно монополию на поставку интернет-соединения контролирует один или пара крупных провайдеров. Конкуренция на рынке поможет сбить цены и повысить качество предоставляемых услуг.

Федеральная комиссия по связи США, выдавшая свое разрешение вечером 29 марта, также отметила, что впервые одобряет спутниковый проект с использованием широкополосных технологий. Как напоминает издание, чтобы протестировать идею, несколько недель назад SpaceX уже отправила в космос пробные спутники Tintin A и Tintin B.

Проект Маска отличается от дорогих и медленных технологий по передаче информации, которые используются сегодня. По сравнению с традиционными спутниками связи, сеть SpaceX будет расположена на более низкой орбите, ближе к Земле, что позволит данным перемещаться быстрее, а также обеспечит более стабильное соединение.

Как отметила президент SpaceX Гвинн Шотвелл, хотя компании предстоит еще много работы, полученное разрешение - уже важный шаг для создания спутниковой сети следующего поколения. Однако критики опасаются, что столь большое количество спутников повышает риск увеличения объёма космического мусора.