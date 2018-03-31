В США нашли новорожденного детеныша тираннозавра - ВИДЕО

На севере США археологи впервые обнаружили окаменелые останки новорожденного тираннозавра - динозавра мезозойской эры, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

Обычно ученые находят скелеты взрослых тираннозавров, а детские останки - редкость. Для ученых эта находка может стать ключом к разгадке внешности динозавра, так как последние находки этого вида говорят о том, что тираннозавры могли быть пернатыми рептилиями с огромными губами, а не чешуйчатыми злобными хищниками.

По поводу последнего тоже появляются сомнения, так как до сих не установлено, были ли тираннозавры хищниками или падальщиками. Также ничего не известно о развитии динозавра, о том, какими они были в младенчестве.

Некоторые палеонтологи считают, что детеныши тираннозавров были не похожи на своих родителей, они даже могли питаться другой пищей. Но это долгое время так и оставалось гипотезой, так как у ученых не было подтверждений.

Структура зубов найденного детеныша говорит о том, что он был тираннозавром, однако пока мы не до конца уверены в этом. У нас не так много находок детенышей, поэтому сложно понять, имеем ли мы дело с молодой особью тираннозавра с несколько иной анатомией или с новым видом ящеров,поделился палеонтолог Дэвид Бернхэм из университета Канзаса.

Останки тираннозавра нашли на территории охраняемого национального парка Хэлл-Крик в штате Монтана, где в начале ХХ века обнаружили первый скелет тираннозавра. Два года назад там же нашли и окаменелость, которая потом оказалась скелетом детеныша тираннозавра.

Пока что ученым удалось изучить только челюсть динозавра, но исследования продолжаются. Теперь в задачи археологов входит изучить оставшийся скелет, который поможет определить, являются ли так называемые "нанотираны", Nanotyrannus lancensis, отдельным видом динозавров или просто молодыми тираннозаврами.

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