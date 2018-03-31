Эвакуации посетителей ТЦ в Кемерово помешала незаконная перепланировка
В ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово неоднократно проводились перепланировки помещений, что в дальнейшем помешало эвакуации посетителей во время пожара 25 марта.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя прокуратуры, который выступает сегодня в суде. Перепланировки согласовала гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (владелец ТРЦ "Зимняя вишня") Юлия Богданова.
"С 15 февраля по 25 марта она принимала решение о перепланировке торгового центра для увеличения количества сдаваемых в аренду помещений, осуществляла самовольную перепланировку. (Техдиректор ТРЦ Георгий) Соболев сообщал о нарушениях в системах оповещения и пожаротушения в результате перепланировки. Все это создало препятствия для эвакуации посетителей", - сказал представитель прокуратуры.
Богдановой инкриминируют ч.3 ст. 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, подчиненные Богдановой неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.
В среду были арестованы техдиректор ТРЦ Соболев, управляющая Надежда Судденок; Александр Никитин и Игорь Полозиненко - сотрудник и руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ; охранник Сергей Антюшин, который не включил систему оповещения о пожаре.
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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