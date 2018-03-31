В Краснодаре очевидцы помогли пожарному потушить огонь вслепую - ВИДЕО

Жители Краснодара помогли пожарному потушить загоревшуюся квартиру в многоэтажке на улице КИМ. Дело в том, что пожарная автолестница не смогла подъехать к нужному окну и спасатель полез на четвёртый этаж по обычной трёхколенной лестнице, рискуя сорваться из-за тяжёлого шланга с водой, льющейся с большим напором. Сам огонь под таким углом он не видел, и очевидцы подсказывали ему, куда направлять воду. В итоге пожар был потушен, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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