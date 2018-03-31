В Краснодаре очевидцы помогли пожарному потушить огонь вслепую - ВИДЕО
31 марта 2018 10:15 239
Жители Краснодара помогли пожарному потушить загоревшуюся квартиру в многоэтажке на улице КИМ. Дело в том, что пожарная автолестница не смогла подъехать к нужному окну и спасатель полез на четвёртый этаж по обычной трёхколенной лестнице, рискуя сорваться из-за тяжёлого шланга с водой, льющейся с большим напором. Сам огонь под таким углом он не видел, и очевидцы подсказывали ему, куда направлять воду. В итоге пожар был потушен, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
30 Мар. 15:14 31 070
-
30 Мар. 16:57 7 364
-
30 Мар. 20:57 7 344
-
30 Мар. 12:02 3 824
-
30 Мар. 15:23 3 648