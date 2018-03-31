США призвали принять меры по ослаблению напряженности в секторе Газа

31 марта 2018 10:49

США призывают принять меры по ослаблению напряженности в секторе Газа, где в результате недавних столкновений между израильтянами и палестинцами есть погибшие и пострадавшие, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы глубоко опечалены гибелью людей в секторе Газа сегодня. Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны принять меры для ослабления напряженности. Международное сообщество сосредоточено на принятии мер, которые улучшат жизнь палестинцев, и работает над планом установления мира. Насилие не способствует достижению ни одной из этих целей", - написала официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт в Twitter.

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