Бинали Йылдырым: Иран не против военных операций Турции в регионе
Иран не выступает против осуществляемых Турцией военных операций в регионе, а также не возражает против новой операции, запланированной в иракском Синджаре, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают в субботу турецкие СМИ.
Йылдырым отметил, что руководство Ирана понимает, что террористическая организация РПК является общей угрозой для всего региона.
"За минувший период власти Ирана не высказывались против военных операций Турции в регионе", - сказал Йылдырым.
Отметим, что ранее президент Турции заявил, что ВС Турции могут приступить к военной операции против РПК в Иракском Синджаре.
ВС Турции 29 марта очистили от боевиков террористической организации РПК населенные пункты Карукр и Кани Раш, расположенные на севере Ирака на границе с турецкой провинцией Хаккари.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и ЕвросоюзомСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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