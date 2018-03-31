Ревнивый дагестанец забил невесту камнем до смерти - ВИДЕО
31 марта 2018 11:00 891
В Дагестане сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в жестоком убийстве девушки, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.
Ранее в соцсетях появилось видео, в котором показано, как девушка лежит на асфальте, а молодой мужчина берет большой камень и разбивает его о голову девушки.
По данным правоохранителей, погибшая была невестой подозреваемого, который заподозрил ее в измене.
"Парень задержан, дело передано в следственный комитет", - рассказал представитель регионального МВД.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
30 Мар. 15:14 31 050
-
30 Мар. 16:57 7 336
-
30 Мар. 20:57 7 312
-
30 Мар. 12:02 3 824
-
30 Мар. 15:23 3 646