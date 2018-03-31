Ревнивый дагестанец забил невесту камнем до смерти - ВИДЕО

31 марта 2018 11:00

В Дагестане сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в жестоком убийстве девушки, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором показано, как девушка лежит на асфальте, а молодой мужчина берет большой камень и разбивает его о голову девушки.

По данным правоохранителей, погибшая была невестой подозреваемого, который заподозрил ее в измене.

"Парень задержан, дело передано в следственный комитет", - рассказал представитель регионального МВД.

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Нажмите на видео для просмотра:
Дагестанец забил камнями девушку до смерти

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