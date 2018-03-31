В Мексике произошла стрельба во время пасхального шествия

В Мексике в городе Акапулько произошла стрельба во время пасхального шествия, передает Day.Az со ссылкой Reuters.

Инцидент произошел, когда двое мужчин угнали автомобиль.

По данным издания, одного преступника застрелили полицейские, второй скончался в автомобиле.

Среди участников шествия никто не пострадал.