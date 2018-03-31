В Мексике произошла стрельба во время пасхального шествия
31 марта 2018 11:37 183
В Мексике в городе Акапулько произошла стрельба во время пасхального шествия, передает Day.Az со ссылкой Reuters.
Инцидент произошел, когда двое мужчин угнали автомобиль.
По данным издания, одного преступника застрелили полицейские, второй скончался в автомобиле.
Среди участников шествия никто не пострадал.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
30 Мар. 15:14 32 774
-
30 Мар. 20:57 9 690
-
30 Мар. 16:57 7 991
-
11:00 4 016
-
30 Мар. 15:23 3 899