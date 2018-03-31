В Сирии при взрыве погибли военные США и Британии

Двое военных западной коалиции погибли, еще пятеро получили ранения

В Сирии после подрыва на самодельной мине в городе Манбидж погиб один американский и один британский военный, еще пятеро бойцов получили ранения.

О нападении в северной части Сирии, которое произошло 29 марта, сообщили в министерствах обороны США и Великобритании, передает Deutsche Welle.

В официальном сообщении антитеррористической коалиции не приводится данных о национальности жертв, однако представитель Пентагона на условиях анонимности заявил, что один из погибших - американец. В то же время представитель министерства обороны подтвердил, что второй жертвой стал британской солдат, служивший в рядах американского контингента.

Никаких других подробностей об этом случае ни в минобороны США, ни в пресс-службе международной антитеррористической коалиции не сообщили. Также ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

На сегодняшний день количество американских военных, погибших с 2014 года, участвуя в операциях против террористической группировки "Исламское государство" на Ближнем Востоке, достигло 14 человек.