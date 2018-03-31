Брата звезды НБА пытались застрелить возле торгового центра

Сводный брат баскетболиста "Портленда" Дамиана Лилларда получил несколько огнестрельных ранений на парковке возле торгового центра в Портленде, молодой человек жив, сообщает San Jose Mercury News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщил полиции сам пострадавший Джарелл Лиллард, неизвестные начали стрелять в него, когда он шел к своей машине. Раненый 20-летний молодой человек забежал в соседний магазин и рухнул там на пол. Позже его обнаружили прибывшие полицейские.

Полиция разыскивает двух подозреваемых. Стрельба случилась в районе девяти вечера в четверг. Несколько пуль попало в припаркованные машины, при этом ранения получил только Джарелл Лиллард.

Дамиан Лиллард - 27-летний защитник "Портленда", выступающий за клуб с 2012 года. В 2013-м он был признан новичком года в НБА. Трижды становился участником Матча всех звезд НБА. Всего в карьере в НБА он принял участие в 463 матчах, в среднем набирая 23,1 очка, делая 6,2 передачи и 4,1 подбора за игру.