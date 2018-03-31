15-этажное здание превратилось в кучу пыли всего за 10 секунд - ВИДЕО
31 марта 2018 12:40 186
Рабочие из города Чэнду (Китай) наглядно продемонстрировали старую поговорку, гласящую, что ломать - не строить, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Власти приняли решение снести старый 15-этажный выставочный центр. Жителей ближайших домов эвакуировали, а саму территорию вокруг здания оцепили полицейские. После этого выставочный центр был взорван динамитом и сложился, как карточный домик, всего лишь через 10 секунд превратившись в кучу пыли и обломков.
Видеоролик, показывающий этот процесс во всей красе, появился в Twitter, и многие пользователи, в первый раз в жизни увидевшие такое зрелище, остались поражены.
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