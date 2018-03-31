Выжившему мальчику сообщили о гибели семьи в пожаре в Кемерове - ВИДЕО

Одиннадцатилетний мальчик узнал, что потерял всю свою семью при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщила журналистам главный подростковый психиатр Москвы Анна Портнова, которая работает сейчас на месте трагедии, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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- У него три близких родственника, это три бабушки. До сегодняшнего дня они не могли сказать, не могли справиться со своим страхом перед его реакцией... Сегодня после длительной работы... мы подобрали правильное поведение, тактику, как поговорить с ребёнком, - рассказала психиатр.

Она добавила, что мальчик отреагировал так, как и должен отреагировать ребёнок - плакал. Но, по словам Портновой, мальчик не замкнулся в себе, разговаривал и спрашивал о будущем и где он будет жить.

- Здесь наша задача - помочь справиться со своим горем, научиться помогать ребёнку, - рассказала Портнова журналистам.

Добавим, что отец мальчика перед своей смертью вытолкнул его в окно. Ребёнок получил серьёзные травмы, и у него диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, лёгких, перелом костей таза без смещения, рваную рану щёчной области. Опекуном ребёнка станет одна из двух бабушек, оставшихся у мальчика.

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