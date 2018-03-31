Появились первые кадры эвакуации из кинозалов ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово - ВИДЕО

Потерявший в пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" всю семью Игорь Востриков опубликовал на своей странице в соцсети видео первых минут после возгорания. На кадрах ролика виден коридор ТЦ с входами в кинозалы. Зрителей предупреждают о пожаре, и они начинают неспешно выходить. Однако за считаные секунды коридор заполняет густой чёрный дым, тогда люди начинают уже спасаться бегством, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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Как поясняет за кадром Игорь Востриков, из двух кинозалов люди успели выйти. А в том, в котором впоследствии погибли зрители, дверь сначала была открыта, однако, когда пошёл дым, она была уже закрыта и люди не смогли покинуть помещение.

Напомним, торговый центр "Зимняя вишня" загорелся в Кемерове 25 марта. В результате крупного пожара погибли 64 человека, среди которых 41 ребёнок. По факту массовой гибели людей возбуждены уголовные дела, идёт следствие.

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