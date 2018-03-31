Опубликовано видео эвакуации посетителей из кинозалов в ТЦ в Кемерове - ВИДЕО

31 марта 2018 14:42

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в пожаре всю семью, показал запись с камер видеонаблюдения, висевших возле залов кинотеатра в ТРЦ "Зимняя вишня", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Во время прямой трансляции в Instagram он продемонстрировал на мониторе компьютера ролик, из которого следует, что и до и после начала пожара двери в залы были открыты.

На кадрах видно, что проходившая по коридору девушка открывает дверь в "красный" зал, где шел мультфильм, однако оттуда никто не выходит.

Тем временем зрители из других залов покидают помещение. Спустя примерно 13 секунд коридор заволакивает черным дымом.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.

Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

Следствие рассматривает две версии: короткое замыкание и поджог.

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Опубликовано видео эвакуации посетителей из кинозалов

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