Туристический автобус из Бельгии попал в ДТП в Германии
31 марта 2018 14:38 152
Один человек погиб, 18 пострадали в результате аварии туристического автобуса из Бельгии в Баварии. Об этом сообщили в субботу в правоохранительных органах ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел минувшей ночью на автобане рядом с населенным пунктом Вайберсбрунн. Погиб водитель автобуса, состояние трех пассажиров оценивается как тяжелое.
По предварительным данным, автобус, в котором находились около 50 человек, столкнулся с грузовиком.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!