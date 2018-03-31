Туристический автобус из Бельгии попал в ДТП в Германии

31 марта 2018 14:38

Один человек погиб, 18 пострадали в результате аварии туристического автобуса из Бельгии в Баварии. Об этом сообщили в субботу в правоохранительных органах ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел минувшей ночью на автобане рядом с населенным пунктом Вайберсбрунн. Погиб водитель автобуса, состояние трех пассажиров оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, автобус, в котором находились около 50 человек, столкнулся с грузовиком.

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