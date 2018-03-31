Москва и Анкара хотят довести товарооборот до $100 млрд

Турция и Россия продолжают активную работу для достижения товарооборота в $100 млрд. Об этом заявил в субботу в рамках четвертого заседания Российско-турецкого форума общественности в Стамбуле посол Турции в России Хусейин Дириоз, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"До кризиса торговый оборот между нашими странами составлял $38 млрд, на данный момент этот показатель составляет $22 млрд. Несмотря на необходимость диверсификации, обе стороны продолжают стремиться достичь отметки в $100 млрд. Необходима дальнейшая консолидация, многоплановая работа и координация каждого шага", - отметил он.

Кроме того, Дириоз указал на высокий уровень диалога между Анкарой и Москвой. "Я более года занимаю пост посла в России, в рамках этого времени лидеры наших стран проводили переговоры восемь раз. Через 72 часа они проведут девятый раунд переговоров. Этот активный диалог способствует гармонии в координации шагов и успешному углублению отношений", - заявил он.

Руководитель Россотрудничества и сопредседатель российской стороны в рамках РТФО Элеонора Митрофанова подняла проблему визового ограничения, введенного ранее в отношении граждан Турции. По ее словам, "визовый вопрос все еще остается очень важным" для двусторонних отношений.

"Для принятия решения о визовом ограничении в тот момент были свои причины. И сегодня существуют причины их не отменять. Будем надеяться, что этот форум также сможет поспособствовать разрешению и этой проблемы", - сообщила она.

Четвертое заседание Российско-турецкого форума общественности проходит в субботу в Стамбуле в преддверии заседания Совета сотрудничества на высшем уровне, где главы государств 3 апреля в Анкаре обсудят перспективы развития двусторонних отношений. Турецкая сторона представлена депутатом Великого национального собрания (парламента) Турции от правящей Партии справедливости и развития Бератом Чонкаром. В заседании также принимают участие представители профильных комитетов, среди которых руководитель комитета "Информационная деятельность" первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман.