В пробке на границе Украины с Польшей встало около 600 машин

В пробке около пункта пропуска "Ягодин" стоит примерно 600 автомобилей, которые ожидают въезда в Украину из Польши, сообщается на сайте госпогранслужбы Украины, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По состоянию на 11:00 перед пунктом пропуска "Ягодин" накопилось около 600 транспортных средств на въезд в Украину. А перед пунктами пропуска "Шегини" и "Краковец" в очереди стоят примерно по 300 легковых автомобилей", - отмечается в заявлении ведомства.

В госпогранслужбе сочли, что пробки образовались, так как большое число граждан Украины возвращаются на родину, чтобы отметить пасхальные праздники.