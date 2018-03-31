Во Франции разбился самолет, упав на автостраду

Неподалеку от города Сен-Шамон во французском департаменте Луара самолет упал на автостраду. Об этом сообщается в Twitter Crash Aerien, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, погибли оба человека, которые находились в самолете в момент его крушения. Полиция сообщила, что при падении на автостраду воздушное судно избежало столкновения с автомобилями.

LOIRE Saint-Chamond: un bimoteur s'écrase sur la bande d'arrêt d'urgence de l'A47, deux morts - https://t.co/hvqbpDWATB @crashaerien pic.twitter.com/Aw631yZs8Y - Crash Aérien (@crashaerien) March 31, 2018