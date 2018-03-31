Во Франции разбился самолет, упав на автостраду

31 марта 2018 17:21

Неподалеку от города Сен-Шамон во французском департаменте Луара самолет упал на автостраду. Об этом сообщается в Twitter Crash Aerien,  передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, погибли оба человека, которые находились в самолете в момент его крушения. Полиция сообщила, что при падении на автостраду воздушное судно избежало столкновения с автомобилями.

По словам очевидцев, в какой-то момент пилот резко потерял управление, и легкий двухмоторный самолет стал резко снижаться. Пролетая над автострадой, он задел дорожные указатели и упал на одну из дорожных полос.

Движение в город Лион перекрыто.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az