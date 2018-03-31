На юге Афганистана ликвидировали десятки боевиков "Талибана"

Силы безопасности Афганистана ликвидировали по меньшей мере 30 боевиков радикального движения "Талибан" в ходе операции в южной провинции Кандагар, передает агентство Khaama Press со ссылкой на начальника полиции региона Абдула Разика, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Спецназ атаковал не менее десяти укрытий боевиков в ночь на субботу. Помимо безвозвратных потерь, не менее десяти талибов были ранены.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. "Талибан", ранее овладевший значительной территорией в сельских районах страны, развернул наступление на крупные города.

Также на территории Афганистана усилилось влияние "ИГ".