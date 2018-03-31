Во Франции пьяный мужчина попытался наехать на толпу

Пьяный водитель, назвавшийся террористом, попытался совершить наезд на толпу во время музыкального фестиваля во Франции, правонарушитель задержан, сообщает радиостанция France Info, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным источников радиостанции, инцидент произошел в ночь на субботу в населенном пункте Вилёрбан под Лионом, где проходил фестиваль электронной музыки Réperkusound.

Ближе к полуночи 34-летний мужчина, разогнавшийся на легковом автомобиле до 50 километров в час, попытался наехать на толпу. Как отмечает радиостанция, толпа поддалась панике, однако никто из гостей фестиваля не пострадал. Тогда водитель выскочил из автомобиля и прокричал: "Я - террорист!".

Нарушитель тут же был задержан сотрудниками полиции. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате происшествия два офицера полиции получили ушибы и царапины.