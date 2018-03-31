Американец выиграл в лотерею $521 млн

Администрация лотереи Mega Millions сообщила, что в розыгрыше от 29 марта был выявлен один победитель. Неизвестный победитель выиграл джекпот Mega Millions на сумму более полумиллиарда долларов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В заявлении Mega Millions говорится, что "в розыгрыше был выпущен единственный выигрышный билет, проданный в Нью-Джерси. Победитель джек-пота получит оценочный приз в размере 521 млн долларов США (317 млн долларов США наличными)".

Приз является четвертым по величине в истории лотереи, рекордный выигрыш в 656 миллионов долларов был зафиксирован в 2012 году.