Во Франции мужчина попытался протаранить людей на машине

31 марта 2018 20:05

На востоке Франции мужчина, находившийся за рулем автомобиля, попытался протаранить людей и назвал себя террористом, передает Интерфакс со ссылкой на радиостанцию France Info.

Инцидент произошел в Вийёрбане близ Леона после проходившего там фестиваля электронной музыки Reperkusound.

По данным радиостанции, 34-летний водитель разогнался на машине и прокричал фразу "я - террорист". Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции.

Мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, отмечает France Info.

В результате инцидента двое полицейских получили легкие ранения. Французские власти пока не называют произошедшее терактом.

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